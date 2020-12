Covid, morti in Rsa nel Canavese: inchiesta per omicidio colposo

È diventato un fascicolo per omicidio colposo quello aperto dalla procura di Ivrea sulle morti per Covid alla casa di riposo di Borgomasino, nel Canavese (in provincia di Torino). Diciotto gli anziani deceduti nel giro di tre settimane. Gli esiti dei primi accertamenti hanno portato all'individuazione di un capo d'imputazione, anche se al momento non ci sono indagati (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI).

L’inchiesta

Inizialmente, la procura aveva aperto un'inchiesta senza ipotesi di reato in modo da avviare le indagini dei carabinieri del Nas. I parenti delle vittime, che hanno presentato un esposto ai carabinieri, hanno segnalato presunte carenze nella gestione dell'emergenza che avrebbero favorito la diffusione del virus tra ospiti e personale.