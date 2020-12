Tav, al via i lavori per l’allargamento del cantiere in Val di Susa

Ha preso il via questa notte, in Val di Susa, la seconda fase dei lavori di allargamento del cantiere della Torino-Lione, dove nei prossimi giorni si riprenderà a scavare in galleria. Le ruspe, scortate dalle forze dell’ordine, hanno iniziato a operare attirando l’attenzione degli attivisti No Tav che, dal presidio dei Mulini, sono saliti su tetti e alberi e hanno cominciato a scandire i tradizionali slogan della lotta contro l’opera. Tutta la zona dei lavori è presidiata da un nutrito gruppo di forze dell’ordine. Al momento non si registrano tensioni.

L’annuncio della ripresa dei lavori, che dovrebbero durare 19 mesi, era arrivato pochi giorni fa, quando il raggruppamento italo-svizzero-francese che si è aggiudicato l’appalto aveva dato il via alle assunzioni di 50 operai.