Torino, nascondeva hashish tra i peluche: arrestato 24enne

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato a Torino dopo che gli agenti di polizia hanno trovato 180 grammi di hashish nascosti in casa. Bloccato mentre girava in bicicletta in piazza Massaua nonostante le normative anti Covid, il giovane è stato sorpreso con 80 grammi di hashish nascosti negli indumenti intimi.

Droga nascosta tra i peluche

Altri 100 grammi sono stati trovati a casa sua, a Collegno, infilati in un cesto dei peluche. Il 24enne, che ha già precedenti per reati analoghi, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e multato per mancata osservanza del Dpcm.