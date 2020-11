Cambiano, la protesta dei lavoratori di Pininfarina Engineering. VIDEO

La manifestazione è stata indetta contro la messa in liquidazione del ramo d’azienda del gruppo di proprietà Mahindra. Presente anche l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, intervenuto in segno di solidarietà

Quest’oggi i lavoratori della Pininfarina Engineering si sono radunati all’esterno dello stabilimento di Cambiano, nel Torinese, per protestare contro la messa in liquidazione del ramo d’azienda del gruppo di proprietà Mahindra, decisa a fine ottobre con l'avvio al licenziamento dei 138 dipendenti. Alla manifestazione ha voluto essere presente anche l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, intervenuto "per portare solidarietà e vicinanza in un momento di grave difficoltà che l'azienda sta attraversando".