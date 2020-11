Torino, petardi in cassetta delle lettere del sindacato rider Ugl

Tre piccoli ordigni, di tipo pirotecnico, sono stati ritrovati oggi nella cassetta delle lettere della sede del sindacato UGL Piemonte, in via Sacchi a Torino. Sull'episodio indaga la Digos. L'intimidazione segue la protesta dei rider scoppiata qualche giorno fa dopo la firma del contratto nazionale tra il sindacato e AssoDelivery, che non soddisfa i fattorini.

Le parole del sindacato

"Un atto di violenza politica inaccettabile, il più grave rispetto agli altri anche dal punto di vista della pericolosità che ci auguriamo venga stigmatizzato dalle Istituzioni e dalle altre parti sociali", commentano Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, e Armando Murella, segretario Regionale, che condannano "con forza l'ennesimo e vile attacco". "Danneggiare la sede di un sindacato significa attentare alla democrazia e alla libertà dei lavoratori, per questo non indietreggeremo di un millimetro e continueremo a difendere il CCNL Rider che per la prima volta in Europa riconosce diritti e tutele ai lavoratori del settore", concludono Capone e Murella.