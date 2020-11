Torino, rider in protesta in centro contro contratto nazionale

Una sessantina di fattorini dei delivery si sono dati appuntamento ieri davanti in via Sant’Ottavio, per poi muoversi verso via Po e piazza Castello, seguiti dalle forze dell’ordine

Manifestazione di rider, questa sera per le vie del centro di Torino. I fattorini dei delivery, come ormai ogni settimana da qualche tempo, si sono dati appuntamento per protestare contro la firma al contratto nazionale tra Assodelivery e Ugl che, a loro dire, non riconoscerebbe adeguati diritti al loro lavoro.

La protesta

I rider, circa una sessantina, si sono dati appuntamento, con le loro biciclette, davanti al Mc Donald's in via Sant'Ottavio e al grido 'Corteo corteo' si sono mossi verso via Po e verso piazza Castello, seguiti dalle forze dell'ordine. I rider si sono limitati a suonare campanelli e trombe delle bici.