Dpcm, appello del Salone del Libro: "Librerie servizio essenziale"

"Le librerie per il ruolo che svolgono all'interno delle nostre comunità non possono non essere inserite nelle categorie considerate essenziali". È l'appello del Salone Internazionale del Libro di Torino che chiede al governo e al Parlamento "nei limiti delle opportune misure di sicurezza nazionale, di prendere in considerazione questa evidenza all'interno della pubblicazione dei prossimi Dpcm in uscita, come già espresso da diversi editori e dalle associazioni di categoria del mondo del libro tutte riunite". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)