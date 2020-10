Incidente a Collegno, auto contro moto: morto centauro 22enne

Il giovane è morto all’incrocio tra corso Francia e via Leopardi, scontrandosi con una vettora guidata da un 51enne residente a Grugliasco

Un motociclista di 22 anni è morto in un incidente stradale all'incrocio tra corso Francia e via Leopardi, a Collegno (in provincia di Torino). Alla guida della sua Honda si è scontrato con una Fiat Ulysse guidata da un 51enne residente a Grugliasco (nel Torinese). Secondo una prima ricostruzione entrambi i mezzi procedevano verso Torino quando l'auto ha svoltato a sinistra. Da dietro la moto ha urtato la parte sinistra della Ulysse finendo nella carreggiata opposta.