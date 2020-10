Ronaldo in isolamento: “Non farti ostacolare da ciò che non puoi fare”

Dopo la notizia della positività al coronavirus, Cristiano Ronaldo torna sui social e lo fa pubblicando un post che lo ritrae sorridente in piscina. "Non lasciare che ciò che non puoi fare ostacoli ciò che puoi fare", il messaggio del calciatore della Juventus e capitano della nazionale portoghese ai suoi follower. Ronaldo sta trascorrendo il periodo di isolamento e si sta allenando nella sua villa sulla collina di Torino, dopo essere tornato con un velivolo sanitario dal Portogallo. ( CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO )

Spadafora: “Ronaldo ha violato il protocollo”

Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus

Intanto, ieri il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato del calciatore, il quale, andando in Portogallo, avrebbe violato il protocollo anti-Covid in mancanza di “autorizzazioni specifiche dell'autorità sanitaria”. Non si è fatta attendere la replica del presidente bianconero Andrea Agnelli: "Io applico il protocollo federale. Se poi uno viene preso a 150 chilometri all'ora dall'autovelox, io non so spiegarle perché l'autovelox era lì e perché funzionava. Bisogna chiederlo alle autorità competenti".