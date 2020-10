Coronavirus, suora positiva: chiusa scuola Domenicane nel Torinese

Da ieri i bambini della primaria paritaria di Moncalieri, come previsto dai protocolli di sicurezza, sono a casa in attesa dei tamponi

Chiusa a Moncalieri (in provincia di Torino) la scuola primaria paritaria delle Domenicane. Il provvedimento è arrivato dopo che un caso di contagio per Covid-19 è stato registrato tra le suore dell’istituto (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO). A partire dalla giornata di ieri, i bambini sono a casa in attesta dei tamponi, come stabilito dai protocolli di sicurezza.