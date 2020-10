Coronavirus Piemonte, due scuole chiuse a Serravalle e Piossasco

Due istituti scolastici piemontesi, uno in provincia di Torino e uno di Alessandria, sono stati chiusi a causa di alcuni casi positivi al coronavirus (LA DIRETTA - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO).

A Serravalle Scrivia si torna alla didattica a distanza per gli studenti della scuola media Martiri della Benedicta. L'istituto resterà chiuso, informa il sindaco Alberto Carbone, fino al 16 ottobre a causa della positività di una studentessa, che non risulterebbe residente a Serravalle e sarebbe a casa da scuola già da cinque o sei giorni. In attesa degli esiti dei tamponi - che dovrebbero arrivare entro la settimana - sono state attivate le procedure di sanificazione dei locali.

Nella scuola media Cruto di Piossasco (Torino) si è registrato invece un caso di Covid tra il personale scolastico che ha portato alla chiusura dell'istituto. Tutto il personale, dagli insegnanti agli operatori scolastici, sono in isolamento fiduciario. La scuola riaprirà "da martedì, laddove non vi siano controindicazioni da parte delle autorità sanitarie di poter riaprire il plesso - spiega il dirigente scolastico in una nota - Potrebbero comunque verificarsi nuove contrazioni dell'orario scolastico a causa della possibile assenza di docenti; in questo caso tutte le famiglie verranno avvisate tempestivamente".