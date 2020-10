Coronavirus, calcio: 20 positivi nella prima squadra del Chisola

La società di Vinovo, nel Torinese, milita nel campionato di Eccellenza. L’intero team è in isolamento e lo sarà per tutta la settimana, poi nuovo giro di tamponi di verifica

Focolaio di Covid con 20 positivi nella prima squadra del Chisola, società di Vinovo, in provincia di Torino, che milita nel campionato di Eccellenza. L'intera squadra è in isolamento e lo sarà per tutta la settimana, poi il nuovo giro di tamponi di verifica. Tutta la struttura societaria del Chisola è rimasta chiusa per la sanificazione degli ambienti, per evitare che il contagio si possa allargare.