Torino, furto in casa di Douglas Costa: rubati beni per 300mila euro

L’abitazione in via Lagrange dell’ex giocatore della Juventus, in partenza per la Germania dove giocherà con il Bayern Monaco, è stata svaligiata dai ladri. Sull’episodio indaga la polizia, avvisata dallo stesso calciatore

Furto nell'appartamento in via Lagrange, nel centro di Torino, dell'ex giocatore della Juventus, Douglas Costa, in partenza per la Germania, dove giocherà con il Bayern Monaco. I ladri, che da una prima ricostruzione sono entrati da una porta finestra, hanno portato via gioielli e orologi per un valore complessivo di circa 300mila euro. Sull'episodio indaga la polizia, avvisata dallo stesso calciatore.