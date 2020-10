Coronavirus, dipendente positivo: asilo chiuso nel Torinese

Il sindaco di Montalenghe ha disposto per precauzione anche la chiusura per tutta la settimana della mensa che serve sia la scuola d’infanzia, sia quella primaria del paese: “Comunicheremo la data di riapertura entro venerdì”

La scuola dell'infanzia di Montalenghe, piccolo centro dell'eporediese (in provincia di Torino), è stata chiusa dopo che un dipendente è risultato positivo. Il sindaco, Franca Rita Ladu, ha disposto per precauzione anche la chiusura, per tutta la settimana, della mensa che, oltre all'asilo, serve anche la scuola primaria del paese (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO- FOCOLAIO IN RSA NELL'ALESSANDRINO).

Riapre la scuola primaria: orari ridotti

Vista la comunicazione ricevuta nella tarda serata di ieri, la scuola primaria oggi ha aperto regolarmente i battenti, ma le lezioni termineranno in anticipo, alle 12.30. "Per quanto riguarda la mensa - aggiunge il sindaco - comunicheremo la data di riapertura entro venerdì, mentre per la scuola primaria verranno fornite nuove disposizioni nella giornata odierna".