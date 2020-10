Coronavirus, focolaio in casa di riposo nell’Alessandrino: 39 positivi

A renderlo noto è il sindaco di Villanova Monferrato, dove si trova la struttura. Due persone sono ricoverate in ospedale a scopo precauzionale, gli altri sono in discrete condizioni di salute dentro la Rsa

Sono 39 gli ospiti della casa di riposo 'Vittorio e Cesare Alzona' di Villanova Monferrato (in provincia di Alessandria) - di proprietà comunale, ma gestita dalla Cooperativa San Giuseppe Lavoratore - risultati positivi al coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO). Lo rende noto il sindaco Fabrizio Bremide. Lo scorso 29 settembre, quando è stata resa nota l'esistenza del focolaio all'interno della struttura, erano 27 su 46 ospiti. Due persone sono ricoverate in ospedale a scopo precauzionale, mentre gli altri soggetti sono in discrete condizioni di salute all'interno della struttura.