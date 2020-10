Torino, rissa tra bande in zona movida: interviene la polizia

È accaduto nella notte tra via Bava e via Pescatore. Due gruppi si sono scontrati armati di bottiglie di vetro e bastoni. Non si registrano feriti

Ancora una notte di risse a Torino, questa volta nel cuore della zona movida. Domenica dopo l'una, due gruppi, armati di bottiglie di vetro e bastoni, si sono scontrati all'incrocio tra via Bava e via Pescatore, in borgo Vanchiglia. Sul posto è intervenuta la polizia. Non si registrano feriti.

Un’altra rissa pochi giorni fa

Pochi giorni fa, un'altra rissa era scoppiata nel capoluogo piemontese in corso Vercelli, angolo lungo Dora, nel quartiere Aurora. In quell’occasione era rimasto ferito a terra un 19enne, trasportato poi in serie condizioni all'ospedale San Giovanni Bosco.