Torino, rissa tra bande rivali nella notte: un ferito

Rissa tra bande rivali nella notte a Torino, in corso Vercelli, angolo lungo Dora, nel quartiere Aurora. Due gruppi, uno composto da nigeriani e l'altro da marocchini, si sono scontrati in strada a colpi di bottiglie di vetro. A terra è rimasto ferito un 19enne, trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco. Sul posto la polizia, che indaga su quando avvenuto.

Consigliera FdI: “Residenti esasperati

A denunciare sui social l'episodio la consigliera di circoscrizione di Fratelli d'Italia Patrizia Alessi: "E anche oggi l'ennesima rissa - scrive - I residenti sono esasperati, di notte non riescono dormire per musica, grida, risse, botte. È una situazione che degenera ogni giorno di più, una violenza latente che da un attimo all'altro esplode come poco fa. E la Città continua essere indifferente, è ora di dire basta e di ripristinare le regole di civile convivenza".