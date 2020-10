Maltempo in Piemonte, fiumi in piena travolgono cimiteri nel Cuneese

Anche il camposanto di Trappa, frazione di Garessio in provincia di Cuneo, è stato travolto dall'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sul Piemonte e il Nord Ovest. Molte tombe sono state spazzate via dai fiumi esondati. L'onda di piena ha portato via anche bare, sino ai paesi di Garessio e Bagnasco, nel Cuneese (MALTEMPO IN PIEMONTE: LA DIRETTA - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - NEL NORD ITALIA).