Torino, cinghiali in strada: scortati da polizia municipale

Gli agenti li hanno individuati mentre si muovevano lungo via Pacini e, in attesa dell'arrivo dei veterinari dell'Asl, li hanno scortati in una zona lontana da strade e abitazioni

Cinghiali sotto scorta a Torino, dove ieri notte tre animali selvatici si sono avventurati per le strade della città.

Scortati da polizia municipale

Gli agenti della polizia municipale li hanno individuati mentre si muovevano lungo via Pacini e, in attesa dell'arrivo dei veterinari dell'Asl, li hanno scortati in una zona lontana da strade e abitazioni, ma soprattutto dagli automobilisti, visto anche quanto accaduto ieri nel Novarese, dove due uomini sono morti in un incidente sulla A26 causato proprio dalla presenza di due cinghiali. Gli animali dopo aver attraversato via Ternengo, via Bologna e via Cimarosa, hanno fatto perdere le loro tracce nel parco della Colletta.