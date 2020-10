Biandrate, auto investe cinghiali sulla A26: due morti e un ferito

Due uomini di 32 e 39 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla A26, poco dopo il casello di Biandrate (Novara), direzione Gravellona. Secondo quanto ricostruito, alle 3:40 l'auto su cui viaggiavano ha investito due cinghiali ed è finita fuori strada. Il 39 enne, che era seduto dietro, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, morendo sul colpo. Uguale sorte per il 32enne seduto sul sedile a fianco del conducente mentre l'uomo che guidava è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Novara. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.