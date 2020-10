Aborto farmacologico, la circolare in Piemonte: solo in ospedale

Prevede il divieto di aborto farmacologico direttamente nei consultori, riservando l'attuazione dell'interruzione di gravidanza al solo ambito ospedaliero, la circolare indirizzata ad Asl ed Aso dalla Regione Piemonte, che conferma così la propria contrarietà alle linee di indirizzo emanate lo scorso agosto dal ministero della Salute. Il documento, che prevede anche l'attivazione di sportelli informativi, affida le modalità del ricovero alla scelta del medico e della direzione sanitaria. Il riferimento è alla legge 194/1978, a garanzia della "piena libertà di scelta della donna - sostiene la Regione - e del perseguimento di pratiche abortive rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna".

Frediani (M5S): “Valutiamo ricorso al Tar contro la Regione”

"Il blitz antiabortista della Regione Piemonte presenta evidenti profili di illegittimità. Valuteremo tutte le strade percorribili affinché l'applicazione della legge italiana in materia di interruzione volontaria di gravidanza venga garantita anche in Piemonte, compreso il ricorso alle autorità competenti in materia di giustizia amministrativa", si legge in una nota della consigliera regionale Francesca Frediani (M5S). "In un momento di grave sofferenza della sanità italiana e piemontese, in cui l'intero settore si prepara a fronteggiare la seconda ondata pandemica, è grave che la Giunta piemontese pensi a come limitare i diritti delle donne - aggiunge l'esponente pentastellata - Un'operazione chiaramente politica. Da una parte l'assessore Marrone (FdI) strizza l'occhio agli estremisti cattolici, dall'altra il presidente Cirio benedice questa manovra, probabilmente per agevolare il proprio passaggio tra le fila del partito di Giorgia Meloni. Nel frattempo l'assessore alla sanità Icardi tace e si chiude in un silenzio imbarazzante ed avalla questa decisione senza nemmeno averla spiegata in Commissione sanità (come richiesto da settimane). Le donne piemontesi non meritano tutto questo. Ci opporremo in ogni sede", ha affermato Frediani.