Biella, risse tra famiglie rivali: arrestata una quinta persona

È stato arrestato questa notte l’uomo che, durante la rissa tra famiglie rivali avvenuta mercoledì notte al Villaggio La Marmora di Biella, avrebbe esploso un colpo di pistola ad aria compressa che ha colpito un quarantenne, ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Novara. L'aggressore era scappato fuori dal Biellese e ora è indiziato di delitto. Al momento si trova in carcere. Si tratta del quinto arresto effettuato per la violenta rissa scoppiata mercoledì notte per futili motivi tra due famiglie da tempo in lite. Sono tutti accusati di rissa e lesioni. Numerose anche le denunce.