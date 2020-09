Scuola, a Valdengo istituti aperti già da lunedì 7 settembre

A Valdengo gli studenti rientreranno a scuola (10 COSE DA METTERE NELLO ZAINO) una settimana prima, il 7 settembre al posto del 14. Lo ha comunicato il sindaco del Comune in provincia di Biella e vicepresidente vicario di Anci, Roberto Pella. "Con l'impegno profuso in questa ultima settimana da tutto il personale comunale e scolastico - ha spiegato il primo cittadino - siamo riusciti a tener fede alla promessa di riaprire in totale sicurezza, a partire da lunedì 7 settembre, conformemente a quanto previsto dalle linee guida approvate e in piena operatività, l'Istituto comprensivo di Valdengo (Biella), scuola primaria e scuola secondaria di primo grado" (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA.

Il sindaco: "Messaggio di positività"

"Vogliamo dare un messaggio di serenità e di positività a tutti i bambini, agli studenti e alle loro famiglie dopo aver attraversato -aggiunge Pella - un secondo semestre davvero difficile e complicato, dal punto di vista relazionale e sociale più ancora che della gestione della didattica a distanza che ha pienamente funzionato. Accanto a tutti i servizi educativi 0-13 saranno attivi - informa ancora il sindaco di Valdengo - anche tutti i servizi collegati alla frequenza scolastica, completamente riorganizzati, dallo scuolabus alla refezione".