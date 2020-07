Coronavirus Piemonte: 21 nuovi contagi e un decesso

La vittima registrata risale ai giorni scorsi e solo in seguito è stata attribuita al Covid-19. I ricoverati in terapia intensiva restano cinque

Sono ventuno i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati oggi in Piemonte. Di questi, 15 sono asintomatici. È quanto riporta il bollettino diffuso dalla Regione sulla base di dati comunicati dall'Unità di crisi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LE PAROLE DEL GOVERNATORE ALBERTO CIRIO). "I casi importati - si legge - sono 19 su 21". Il totale delle positività dall'inizio dell'epidemia è di 31.667. Le guarigioni sono state 14. Quanto ai decessi, l'unità di crisi ne ha comunicato uno (risalente ai giorni scorsi e solo in seguito attribuito a Covid-19). Per oggi non ne sono stati segnalati. In tutto le morti sono 4.129. I ricoverati in terapia intensiva restano cinque. I tamponi diagnostici finora processati sono 499.126.