Alessandria, assembramento per vedere playoff Serie C: bar sgomberato

Un bar dove veniva trasmessa Carpi-Alessandria, partita valida per i playoff di Serie C, è stato sgomberato ieri sera ad Alessandria per il mancato rispetto delle norme anti-assembramento dovute all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

La vicenda

Alcuni sostenitori dell'Alessandria Calcio stavano assistendo alla gara che ha visto l'eliminazione della squadra piemontese. Urla e schiamazzi dovuti al tifo particolarmente 'acceso' hanno spinto alcuni residenti di via Wagner a chiedere l'intervento di carabinieri e polizia e municipale. Una volte giunte sul posto le forze dell'ordine hanno sgomberato il locale.