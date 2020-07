Coronavirus Piemonte, nuovo focolaio nel Cuneese: sei positivi a Pagno

Un nuovo focolaio di coronavirus è stato individuato a Pagno, nel Cuneese, dove sono risultate positive sei persone, tra cui il sindaco del comune, Nico Giusiano. Il Covid 19 sarebbe stato trasmesso in occasione di una cena ristretta tra alcuni amici in un paese vicino a Saluzzo, a cui ha partecipato anche il primo cittadino. Al momento, tutti i contagiati sono asintomatici. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

I dati di ieri in Piemonte

Sono 25 le persone risultate positive al coronavirus nella giornata di ieri in Piemonte, come comunicato dall’Unità di crisi regionale. Di queste, 23 sono asintomatiche. Nessun nuovo decesso in regione, dove da inizio emergenza si registrano 4.107 vittime.