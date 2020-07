Coronavirus Piemonte: in un giorno 25 nuovi casi, nessuna vittima

I ricoverati in terapia intensiva sono 8, lo stesso numero di ieri, negli altri reparti invece i pazienti sono 205 (5 in meno rispetto al giorno precedente)

Sono 25 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove non si registra nessuna nuova vittima. Lo rende noto nel bollettino quotidiano l'Unità di crisi della Regione (LA DIRETTA - LO SPECIALE).

Dei 25 nuovi casi, 23 sono asintomatici. I guariti sono 43 e 967 i pazienti in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva sono 8, lo stesso numero di ieri, negli altri reparti invece i pazienti sono 205 (5 in meno rispetto al giorno precedente). Le persone in isolamento domiciliare sono 927. I tamponi diagnostici finora processati sono 438.250 , di cui 240.226 risultati negativi.