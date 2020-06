Torino, rapinano un uomo alla fermata del bus in via Sacchi: 4 arresti

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia per aver rapinato e malmenato un passante intorno a mezzanotte, vicino a una fermata del bus in via Sacchi, a Torino. Il gruppo, composto da tre uomini e una donna, è stato rintracciato poco distante: in tre stavano gettando i documenti in un bidone della spazzatura, mentre il quarto passeggiava con il proprio cane.

La rapina

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra volante in base al racconto della vittima, i quattro lo avrebbero picchiato con calci e pugni, colpendolo anche con una bottigliata al volto, per rubargli il giubbotto, un telefono cellulare e 120 euro in contanti. Uno degli aggressori avrebbe anche estratto un coltello di 18 centimetri, che poi non avrebbe utilizzato.