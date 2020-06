Maturità Torino, Appendino: “Studenti hanno già superato prova Covid”

“Diciamo che i maturandi quest'anno una prova l'hanno già superata. E pure bella grossa. Ora ne manca una, ma sono sicura che andrà benissimo", questi gli auguri sui social della sindaca di Torino, Chiara Appendino, agli studenti che questa mattina hanno iniziato ad affrontare la maturità con tutte le restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus. (LO SPECIALE - LE PAROLE DEL MINISTRO)

Gli auguri della sindaca

Le parole su Facebook della prima cittadina sono a corredo di una fotografia che mostra uno scambio di messaggi Whatsapp fra lei e una ragazza. "Sindaca, ma ci pensa se avesse fatto anche lei la maturità durante la pandemia?", le chiede Eva. "Beh sicuramente avrei evitato di cannare la prima prova." confessa Appendino, che aggiunge "però ne avrei approfittato anche per fare un'altra cosa....studiare di più per l'orale. Dai che andrà alla grande - conclude - in bocca al lupo!" Un "in bocca al lupo" che la sindaca estende "a tutte e tutti!".