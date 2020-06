Coronavirus, in Piemonte 8 decessi e 57 nuovi contagi

Il totale dei casi accertati in regione da inizio emergenza sale a 30.715. I guariti sono invece 18.969, 242 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva attualmente sono ricoverate 46 persone

Sono 57, di cui 17 nelle Rsa e 12 asintomatici, i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’Unità di crisi regionale, comunicando che il totale dei casi da inizio emergenza ha raggiunto quota 30.715. Sono 8 invece i decessi registrati nell’ultimo giorno, che portano il computo delle vittime a 3.884. Continua il calo dei pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva: attualmente sono 46, otto in meno rispetto a ieri. Negli altri reparti, i ricoverati sono 849 (-55). I guariti sono 18.969, 242 in più, mentre altre 3.034 persone sono "in via di guarigione”. I tamponi diagnostici finora processati sono 325.097. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - IL BOLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE)