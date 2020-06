Coronavirus, il bollettino della protezione civile del 2 giugno

I decessi totali sono 33.530. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 16 in meno rispetto a ieri e il totale scende a 408. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.737 persone, in totale sono 160.092. Sono 318 i nuovi casi in tutto il Paese, di cui 187 in Lombardia e 57 in Piemonte. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 52.159 tamponi

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 233.515. Le vittime, in totale, sono 33.530, con 55 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 318 pazienti, di cui 187 in Lombardia e 57 in Piemonte. Le persone attualmente positive sono 39.893 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA: GRAFICI E MAPPE). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio.