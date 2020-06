2 Giugno Piemonte, Appendino: "Emergenza non fa venire meno i valori"

"Oggi sarà un 2 giugno diverso da quelli precedenti. In piazza Castello non sventolerà il tricolore né ci sarà la consueta cerimonia. Tuttavia, se l'emergenza Covid-19 può, temporaneamente, sottrarci gli spazi pubblici, non può in alcun modo fare venire meno i valori della nostra Repubblica". Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Torino Chiara Appendino. "L'Italia in questo periodo - sottolinea Appendino - ha dimostrato di essere un paese straordinario. Nonostante le infinite difficoltà che hanno affrontato, i cittadini hanno saputo essere uniti, sotto un'unica bandiera. Di questo possiamo essere orgogliosi. Aspettando di tornare a sorridere e a unirci così", aggiunge in riferimento alla foto del post, scattata nel 2018, e che la ritrae circondata da bambini che sventolano il tricolore.

"Scuola pilastro, da tutti massimo impegno"

Infine: "Il mio appello è che ci sia da parte di tutti il massimo impegno a preservare e investire sulla scuola come pilastro della nostra Repubblica" perché "il diritto all'istruzione è alla base di quello che celebriamo qui oggi". Per Appendino la scuola è "l'istituzione cardine della nostra democrazia". Durante il discorso nel cortile d'onore la sindaca ha aggiunto che "dai nostri studenti, dalla loro formazione, passa tutto ciò che saremo domani".