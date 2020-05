Torino, protesta dei lavoratori dello spettacolo in piazza Castello

Protesta quest’oggi dei Lavoratori dello Spettacolo in piazza Castello a Torino, davanti alla Regione Piemonte, e a pochi metri dal Teatro Regio, finito da pochi giorni al centro di un’inchiesta e da ieri commissariato. Centinaia di persone, appartenenti al mondo della cultura e non, hanno preso parte alla manifestazione per chiedere un “reddito di continuità” che traghetti il comparto culturale fino alla ripresa di tutti i settori per garantire la “sopravvivenza” dei vari soggetti al termine dell'emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI), siano compagnie o singoli artisti, e un tavolo tecnico-istituzionale sulle riaperture in piena sicurezza per i lavoratori. In molti sono scesi in piazzo con un oggetto simbolo della loro professione, che poteva essere uno spartito, come uno strumento, un casco da tecnico o una maschera (FOTO).