Coronavirus Torino, Museo Egizio: il 2 giugno apertura speciale gratis

Il Museo Egizio di Torino riparte con un'offerta temporaneamente ridotta. Il primo appuntamento con il pubblico, dopo la lunga chiusura per l'emergenza sanitaria (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI), è martedì 2 giugno con una riapertura speciale: ingresso gratuito, dalle 10 alle 18, con prenotazione obbligatoria online. È questo il modo con cui il direttore Christian Greco e la presidente Evelina Christillin hanno scelto di celebrare la Festa della Repubblica.

Il direttore: "Visitare Museo per assaporare la normalità"

"Stiamo affrontando questa particolare fase della storia del Museo Egizio mossi da un profondo spirito di servizio che ci impone di metterci a disposizione dei due elementi per noi vitali: la collezione e il pubblico. Un museo non è un luogo sospeso, avulso dal contesto sociale e noi vogliamo porci al fianco della comunità. Visitare il Museo sarà un'esperienza capace di far riassaporare un po' di normalità, addirittura col vantaggio di poterlo fare come mai è stato possibile: senza code e con le sale prive di affollamento", afferma il direttore Christian Greco.

La presidente: "Per noi e i torinesi è una nuova ripartenza"

"Abbiamo deciso di riaprire il 2 giugno con una giornata gratuita per il nostro pubblico, cosi come avvenne il primo aprile 2015 in occasione della riapertura del nuovo Museo. È per noi e per i torinesi una nuova ripartenza. La volontà del Museo Egizio è di riprendere le attività il prima possibile a pieno regime, per metterci alle spalle le difficoltà che stiamo affrontando", sottolinea la presidente Evelina Christillin.