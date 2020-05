Torino, minaccia di morte la ex davanti ai figli minorenni: arrestato

In base ai racconti della vittima è emerso che le minacce andavano avanti da diversi anni. Inoltre, dopo la separazione la donna aveva dovuto cambiare abitudini di vita e indirizzo per evitare le ire dell'ex compagno

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Torino per atti persecutori nei confronti della ex compagna. Secondo quanto ricostruito, il 50enne ha minacciato di morte la donna davanti ai figli minorenni dopo averla seguita fino all'abitazione dei suoi genitori.

Le minacce

Quando è intervenuta la polizia l'uomo, visibilmente ubriaco, ha negato le accuse, confermate però da diversi testimoni. In un secondo momento, in base ai racconti della vittima è emerso che le minacce andavano avanti da diversi anni. Inoltre, dopo la separazione la donna aveva dovuto cambiare abitudini di vita e indirizzo per evitare le ire dell'ex compagno.