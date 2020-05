Torino, Salone del libro rimandato in autunno. Ora edizione sul web

Il Salone del Libro di Torino, in attesa di tornare nella veste abituale in autunno o non appena sarà possibile, ha annunciato un'edizione straordinaria dedicata alle vittime dell'emergenza Coronavirus ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA ), ai loro parenti e al personale medico e paramedico.

L'edizione speciale sul web

Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, sul sito del Salone del Libro e sui canali social sarà presente un ricco programma di eventi in live streaming. Tra gli ospiti i ragazzi di Fridays For Future, Javier Cercas, Annie Ernaux, Salman Rushdie, Jovanotti, Zerocalcare, Roberto Saviano, Paolo Giordano, Francesco Piccolo, Fabrizio Gifuni, Linus. Si parte giovedì 14 maggio con una lezione di Alessandro Barbero in collegamento dalla Mole Antonelliana di Torino. Poi il lungo elenco di ospiti italiani e internazionali che hanno risposto all'appello lanciato dal gruppo di lavoro del Salone e con i quali sarà possibile interagire.

Gli organizzatori: "Titolo profetico"

"Quando, mesi fa, è stato scelto il titolo della XXXIII edizione, 'Altre forme di vita' - spiegano gli organizzatori - l'obiettivo era di evocare il futuro prossimo. Oggi questo titolo si dimostra una piccola profezia. Stiamo davvero vivendo 'forme di vita' che fino a qualche mese fa non potevamo immaginare. Con questa edizione straordinaria, prende il via un percorso di attività online che accompagnerà la grande comunità del Salone, editori e lettori, all'edizione autunnale".

Il direttore: "Edizione nel nome della solidarietà"

"Nel dolore la consapevolezza, nell'amore la conoscenza. Qualche giorno fa - afferma Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro di Torino, raccontandoo come è nata l'idea dell'edizione extra - in una delle ore più buie, confuse e dolorose per il nostro paese e per il mondo intero, il gruppo di lavoro del Salone Internazionale del Libro di Torino ha fatto un sogno: riunire alcune delle migliori menti del pianeta per ragionare insieme su ciò che sta accadendo. Abbiamo cominciato a contattare prima timidamente, poi con sempre maggiore convinzione gli interlocutori: le risposte sono state entusiastiche. Il nostro, ci siamo resi conto, era un sogno condiviso. Poi aggiunge: "Così, dal 14 al 17 maggio, ci daremo ancora una volta appuntamento intorno al focolare del Salone. Nel nome della solidarietà, della condivisione, dell'amicizia. Se faremo scattare in noi quell'antica scintilla, ne sapremo molto di più, e allora sapremo anche di avere un futuro".

Cirio: "Libri sono memoria delle nostre radici"

"Il Salone del libro - sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Cultura Vittoria Poggio - è uno degli eventi a cui il Piemonte e l'Italia sono più legati. Non poterlo vivere in questi giorni ci ricorda che quella che stiamo affrontando è una situazione straordinaria, come straordinaria sarà questa edizione del Salone. I libri da sempre sono memoria delle nostre radici e sentinella del nostro futuro. Voce di tutti i mondi possibili".

Appendino: "Salone è patrimonio culturale della città"

"Il Salone del Libro è e resterà un patrimonio culturale della nostra città, indipendente dalla modalità e dalla forma in cui esso si svolgerà, e ringraziamo il direttore Lagioia con tutto il suo gruppo di lavoro per l'impegno profuso nel realizzare un'edizione straordinaria ricca di stimoli e di partecipazioni di prestigio", affermano la sindaca di Torino Chiara Appendino e l'assessora alla Cultura, Francesca Leon.