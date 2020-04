Disordini a Torino: anarchici tentano di impedire 2 arresti

Momenti di tensione si sono verificati a Torino in occasione dell'arresto di due presunti autori di una rapina a un anziano. Alcune decine di persone, identificate dalla polizia come appartenenti all'area antagonista, hanno contestato, e tentato di ostacolare, l'intervento degli agenti. E' successo in Corso Giulio Cesare, nei pressi della zona di Porta Palazzo. Sul posto è dovuto intervenire altro personale della questura. Sono state arrestate quattro le persone arrestate (due uomini e due donne). Nei loro confronti, secondo quanto si apprende, si procederà per resistenza a pubblico ufficiale.

La rapina

I presunti autori della rapina (due marocchini di 28 e 36 anni) sono stati arrestati e portati in un commissariato. Uno di loro, in strada, aveva strappato dal collo di un pensionato una catenina d'oro, il quale era poi caduto e si era così procurato delle lesioni. Messo a segno il furto, il malvivente ha raggiunto il complice ed è salito su una bibicletta guidata da quest'ultimo. L'anziano ha successivamente chiamato il 112. Gli agenti, giunti sul posto, hanno individuato i due soggetti a pochi passi da una casa occupata.

La protesta

Sul posto si sono poi radunate una cinquantina di persone che hanno dato vita a una contestazione. "Il virus - ha detto un dimostrante - lo hanno portato in giro loro. Ci stanno facendo ammalare, ci stanno ammazzando e non ci danno i soldi per sopravvivere. E' ora di scendere in strada e dare alla polizia e ai politici quello che loro stanno dando a noi" (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

Ricca: “Anarchici a Barriera di Milano vanno fermati”

"Gli anarchici a Barriera di Milano vanno fermati. La violenza contro i controlli anti rapine e contro i controlli anti-coronavirus hanno la priorità". A dirlo è l'assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio Ricca. "Ringraziamo le forze dell'ordine che oggi hanno vigilato su Barriera di Milano", afferma Ricca, ribadendo che "le tensioni provocate delle frange anarchiche sono da fermare sul nascere. Che questi soggetti, che spesso provocano incidenti violenti, tornino a soffiare sul fuoco della rivolta in questo momento molto difficile per la popolazione, è vergognoso. Ci auguriamo che i controlli contro criminali e rapinatori, o per il semplice presidio del territorio per la vigilanza anti-virus, siano fatti rispettare nonostante l'azione violenza di chi vuole prevaricare il diritto alla salute pubblica".

