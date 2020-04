E' di 65 vittime e 388 nuovi contagi il bilancio, aggiornato a ieri sera, dell'emergenza coronavirus registrato dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Numeri in calo rispetto al giorno precedente, quando le vittime comunicate erano state 93 e i nuovi contagi 600.

8:01 - Paghi oggi compri domani, ad Acqui nasce il 'Ticket rin-Acqui'

"Acquista oggi a prezzi scontati quello di cui usufruirai in futuro". Il Comune di Acqui Terme lancia il progetto 'Ticket Rin-Acqui', iniziativa rivolta a tutti i commercianti che intendano vendere oggi a prezzo scontato un prodotto di cui il cliente disporrà quando l'emergenza sanitaria sarà terminata. "Un modo intelligente e solidale per supportare un ristoratore o un esercente di fiducia nel breve periodo - spiegano da Palazzo Levi - fornendogli liquidità per limitare gli impatti economici dovuti alle necessarie misure restrittive del momento". L'idea arriva dagli USA e aderire è semplice: sul sito del Comune è possibile fornire informazioni sulla propria attività, descrivendo i prodotti offerti, lo sconto praticato e indicancdo l'Iban. Alla riapertura, il cliente avrà un anno di tempo per usufruire dell'acquisto effettuato.

8:00 - Tamponi in auto ad Acqui Terme e Novi Ligure

Continua in provincia di Alessandria l'attivazione del sistema di controllo drive-through. Ad Acqui Terme il via oggi; a Novi Ligure domani. Una modalità semplice per effettuare tamponi in modo più rapido e ottimizzando risorse umane e dispositivi di protezione a disposizione. Il test è effettuato, su appuntamento e su prescrizione dell'autorità sanitaria, direttamente alla persona che rimane a bordo della propria auto.



7:01 - L'epidemia rallenta in Piemonte, 388 i contagi

E' di 65 vittime e 388 nuovi contagi il bilancio, aggiornato a ieri sera, dell'emergenza coronavirus registrato dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Numeri in calo rispetto al giorno precedente, quando le vittime comunicate erano state 93 e i nuovi contagi 600. Il totale complessivo è ora di 1.349 deceduti positivi al virus e di 13.434 contagiati. Sembra dunque rallentare l'epidemia, in Piemonte, anche se ancora in misura inferiore rispetto ad altre regioni italiane. Fa ben sperare il calo dei ricoverati in terapia intensiva, ormai costante da metà della scorsa settimana quando erano 458, mentre l'ultimo dato è di 429.