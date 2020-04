A Torino arrivano i tamponi a domicilio grazie a tre camper e un bus trasformati in ambulatori itineranti. Un servizio per i pazienti in quarantena, in attesa del primo tampone, ma anche per verificare la guarigione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:02 - Tamponi a domicilio, a Torino arriva camper

Tamponi a domicilio grazie a tre camper e un bus trasformati in ambulatori itineranti. L'iniziativa è dell'Asl Città di Torino, in collaborazione con Anpas, Croce Verde e Associazione Cuore con la Fondazione Specchio dei tempi, e presto sarà in tutte le province. Un servizio per i pazienti in quarantena, in attesa del primo tampone, ma anche per verificare la guarigione. All'ospedale Valdese, sempre a Torino, sarà invece creata una centrale operativa per la gestione dei pazienti Covid-19 che sono seguiti a domicilio. Il servizio sarà attivo sette giorni su sette, con la possibilità di utilizzare una app dedicata per i pazienti più tecnologici.