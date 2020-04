In Piemonte il numero dei decessi da Covid-19 è sottostimato in quanto vengono classificati come tali solo i casi sottoposti a tampone. È quanto sostengono i sindacati di medici e infermieri Anaao-Assomed e Nursind, che sottolineano come nel conteggio non rientrano "i decessi nelle case di riposo, quelli a casa, quelli che negli ospedali erano ricoverati per altre patologie e poi hanno sviluppato una polmonite interstiziale e non hanno eseguito il tampone". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI)

Bassa capacità di intercettare i malati

I segretari regionali Chiara Rivetti e Francesco Coppolella spiegano che "per avere una stima realistica del numero di decessi andrebbe valutato lo scostamento di mortalità del 2020 rispetto alla media negli stessi mesi dei tre anni precedenti". Secondo loro, "la capacità del sistema sanitario regionale di intercettare i malati è stata bassa", in quanto "si è scelto di testare i casi sintomatici, perdendo una fetta importante di persone positive". Inoltre, "vi è stata un'assoluta mancanza di ricostruzione dei contatti, ma l'impreparazione e la mancanza di coordinamento hanno portato a non fare il tampone anche ai sintomatici. Situazione simile anche per molti pazienti sintomatici a casa".

"Non abbiamo conteggio reale"

"Il numero di decessi è sotto la media nazionale perché non abbiamo un conteggio reale", aggiungono i sindacalisti, che poi attaccano: "Viene propagandato che il Piemonte ha aumentato notevolmente i posti letto delle terapie intensive quando partivamo dai numeri più bassi tra le regioni del Nord Italia. Aggiorneremo e amplieremo i nostri esposti - annunciano - con tutti i dati e le testimonianze, in modo che venga verificata la veridicità di tutte le dichiarazioni".