Coronavirus, emergenza case di riposo: nuovo caso a Borgaro Torinese

Anche in Piemonte continua l'emergenza nelle case di riposo a causa del Coronavirus. Dopo gli episodi che si sono verificati nei giorni scorsi di contagiati e morti nel Torinese e nel Cuneese, sono state segnalate tre persone positive nella residenza per anziani 'Casamia' di Borgaro Torinese.

Il sindaco: "Situazione complicata"

"Si tratta di una situazione molto complicata che il personale sanitario e la direzione della residenza stanno affrontando con grande professionalità e coraggio", spiega il sindaco, Claudio Gambino, in un video diffuso su Facebook. A quanto si apprende, la direzione della casa di riposo ha attivato tutte le procedure per la messa in sicurezza degli anziani ospiti e del personale.