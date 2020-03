Scioperano gli addetti della NBT di Settimo Torinese, che i occupadi call center. L'agitazione è stata dichiarata dalla Fim-Cisl dopo le richieste dei giorni scorsi in merito alla messa in atto di tutte le procedure aggiuntive di sicurezza per gli ambienti di lavoro. Chiuso temporaneamente il Punto nascite di Domodossola dell'ospedale San Biagio, per decisione dell'Unità di Crisi.

09:36 - Presidente Croce Rossa di Serravalle Scrivia in isolamento

Il presidente della Croce Rossa di Serravalle Scrivia, Antonino Pavoli, si trova in isolamento in casa dopo aver accusato sintomi simili alla patologia del coronavirus. In isolamento anche tutti i volontari che hanno avuto contatti con lui. Tutti i servizi, tra cui la consegna spesa e farmaci, sono stati interrotti per due giorni per consentire la sanificazione profonda e accurata di locali e i mezzi. "Torneremo operativi sabato, più forti di prima", assicura la Croce Rossa di Serravalle.

9:21 - Il governatore Cirio: “Il governo ci aiuti con materiale sanitario”

"Tutto quello che era possibile fare come Piemonte lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo e il nostro personale lo farà ancora, ma abbiamo bisogno di un rapporto più diretto e più continuo con i flussi di approvvigionamento da Roma", ha detto il presidente della Regione Alberto Cirio. "Credo debba esserci un ordine di priorità nell'assegnazione alle Regioni, che dev'essere rapportato all'effettivo bisogno e all'effettivo utilizzo”, ha aggiunto.

8.02 - Settimo Torinese, scioperano addetti call center Nbt

Sciopero alla NBT di Settimo Torinese, dichiarato dalla Fim-Cisl dopo le richieste dei giorni scorsi in merito alla messa in atto di tutte le procedure aggiuntive di sicurezza per gli ambienti di lavoro. L'azienda, che ha rilevato una parte dei lavoratori di Olisistem, si occupa di call center. "L'attivazione minima del protocollo da parte aziendale c'è stata - dicono dal sindacato - ma per la tipologia di ambiente e di turni la Fim-Cisl ha chiesto l'attivazione di tutte le altre specifiche del protocollo, dalla riduzione del personale al lavoro, alla rimodulazione dei turni fino alle protezioni aggiuntive come le mascherine". In attesa dell'attivazione dello smart working, il sindacato ha chiesto il ricorso alla cassa integrazione. "La risposta di NBT è stata però negativa - dice Vito Bianchino, della Fim-Cisl - la cassa integrazione può partire solo fra una settimana e nel rispetto del mantenimento degli attuali livelli di servizio. Se anche in questo momento prevalgono le logiche del profitto rispetto all'emergenza sanitaria c'è qualcosa di sbagliato nel sistema economico".

8:00 - Migranti realizzano mascherine per polizia

Alcuni migranti ospiti di comunità che hanno sede a Domodossola e Masera, in Val d'Ossola, hanno cominciato a realizzare mascherine protettive per gli agenti di polizia. Sotto il coordinamento del Consorzio Servizi Sociali dell'Ossola, che gestisce le due comunità, e con l'aiuto di una associazione di volontariato impegnata nell'integrazione, una decina di ragazzi stranieri si è messa al lavoro con le macchine da cucire. Gran parte delle mascherine andranno alla Polizia di Stato, dopo che il sindacato Siulp aveva denunciato come molti agenti ne fossero ancora sprovvisti. L'altra parte della produzione andrà a chi ne ha bisogno in Ossola.

7:01 - Piemonte sospende punto nascite Domodossola

A causa dell'emergenza Coronavirus, il Piemonte ha chiuso temporaneamente il Punto nascite di Domodossola dell'ospedale San Biagio. Lo ha deciso ieri l'Unità di Crisi, perché "c'è bisogno - spiega l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi - di tutte le risorse sanitarie e le attrezzature disponibili". "Resteranno in servizio un'ostetrica e un ginecologo per le prime necessità. Per il resto useremo tutte le potenzialità a disposizione del reparto per i contagiati". "Ringrazio - aggiunge - la direzione dell'Azienda sanitaria, il sindaco e la comunità locale, che hanno dimostrato grande senso civico, collaborando con l'Unità di crisi". "Ho ritenuto mio dovere collaborare - rimarca il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi - considerati il momento, e la garanzia che appena superata la fase emergenziale verrà ripristinata la situazione attuale".

7:00 - Comunità cinese dona 2000 mascherine a ospedale Cuorgnè

Più di 2.000 mascherine e altri strumenti di protezione sono stati donati all'ospedale di Cuorgnè dalla comunità cinese. Si tratta di materiali arrivati direttamente dalla Cina che, tramite il sindaco Giuseppe Pezzetto, sono stati consegnati in gran parte all'ospedale cittadino. Il resto sarà diviso tra forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari del 118 e casa di riposo di Cuorgnè. "Ho molto apprezzato questo gesto e ringrazio anche gli amici cinesi con cui ho avuto l'opportunità di lavorare che si stanno adoperando dalla Cina per trovare ulteriore materiale", spiega il primo cittadino.