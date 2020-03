Donazione della polizia all'ospedale San Giovanni Bosco di 600 mascherine modello FFP2. Il materiale era stato ritrovato in unom stabile abbandonato di via Aosta. Invece, ha raccolto circa 500mila euro di donazioni la prima maratona web di solidarietà organizzata dalla giunta e dal Consiglio regionale del Piemonte. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:48 - Polizia trova mascherine e le dona a ospedale

La polizia ha donato all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino 600 mascherine modello FFP2. Il materiale sanitario, cinque scatoloni in perfetto stato di conservazione, è stato ritrovato da una volante in uno stabile abbandonato di via Aosta, fino al 2018 di proprietà del Sermig. Gli agenti sono intervenuti all'interno per liberare una donna che, in stato di alterazione psicofisica, non era in grado di uscire. Il responsabile del Sermig, contattato dalla polizia, ha espresso il desiderio di donare le mascherine agli operatori sanitari che stanno combattendo contro il coronavirus.

7:11 - Successo per la maratona web

Ha raccolto circa 500mila euro di donazioni la prima maratona web di solidarietà, organizzata dalla Giunta e dal Consiglio regionale del Piemonte per sostenere gli ospedali piemontesi nell'emergenza coronavirus. "Grazie di cuore a tutti - commentano il presidente della Giunta, Alberto Cirio, e del Consiglio regionale, Stefano Allasia -. L'emergenza non deve togliere il diritto al sorriso. Un'esperienza che ci sta insegnando a viaggiare stando in casa, con la fantasia, le letture, la musica"

7:01 - Torino, aumentano servizi comunali a distanza

Un altro migliaio di dipendenti comunali andranno ad aggiungersi ai 3.589 colleghi già in smart working, congedo, ferie o permesso, portando così al 60-65% la quota del personale della Città di Torino non fisicamente presente negli uffici. "Abbiamo rivisto le impostazione su alcuni servizi", spiega la sindaca Chiara Appendino che oggi firmerà l'ordinanza dettagliata e che assicura "saranno garantiti i servizi essenziali, in particolare le attività dedicate ai più fragili e per le esigenze e i fabbisogni non differibili".