Sono sempre state tra gli appuntamenti più apprezzati del Museo Egizio di Torino. Ora, le “Passeggiate del Direttore” sono disponibili online. Si tratta normalemente di visite mensili su prenotazione, incentrate su temi specifici, riservate a un gruppo di 30 persone, ma la chiusura forzata del museo dovuta all'emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) ha costretto il direttore, Chistian Greco, ha riproporre la formula in versione digitale. Attraverso due puntate settimanali da 8 minuti l’una, che verranno pubblicate sul canale YouTube del museo il giovedì e il sabato per tutto il mese di marzo e aprile, Greco guiderà chi vorrà collegarsi online in un tour virtuale alla scoperta dei reperti dell’Antico Egitto conservati all’interno del Museo.

Greco: "Doveroso renderci comunque accessibili"

"Da sempre ritengo che il Museo Egizio debba essere un patrimonio condiviso e appartenente a tutti - ha dichiarato Greco - e in questo momento, in cui siamo chiusi al pubblico e costretti a rimanere nelle nostre case, è per noi doveroso renderci comunque accessibili e metterci a disposizione della comunità. Questo - ha concluso il direttore - è lo spirito e l'obiettivo di questa operazione: un regalo, a chiunque ne abbia voglia, per conoscere insieme a me la nostra collezione, capire la storia dei reperti che qui sono arrivati e che da quasi 200 anni il Museo conserva”.

Le altre iniziative online

Oltre alle "Passeggiate", il museo offre diversi contenuti digitali, tra cui brevi video auto-prodotti da curatori ed egittologi, disponibili su Instagram nella collezione #iorestoacasa, che comprendono piccoli tutorial, lezioni e consigli di lettura, oltre alla serie di filmati "Istantanee dalla collezione”. Infine, sono disponibili anche video dedicati alle analisi scientifiche della mostra Archeologia Invisibile con un tour virtuale a cui si può accedere dal sito del Museo.