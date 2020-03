Rinviato il Salone del Libro di Torino. A causa dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA- ANTIVIRUS, L'ITALIA CHE RESISTE) la rassegna letteraria è stata annullata fino a data da destinarsi (LE NOVITA' IN LIBRERIA - STAFFETTA LETTERARIA SOCIAL #LEGGIAMOUNASTORIA).

Era in programma dal 14 al 18 maggio

L'edizione 2020 del Salone del Libro, il cui tema principale era ‘Altre forme di vita’, sarebbe dovuta svolgersi dal 14 al 18 maggio e avrebbe dovuto ospitare Annie Ernaux, Salman Rushdie, Thomas Piketty ed Edna O'Brien. I Paesi ospiti erano Irlanda e Canada mentre la regione ospite doveva essere la Campania. Annullato anche il concerto dell'orchestra Scarlatti di Napoli, previsto per il 13 maggio.

"Si farà, la data sarà comunicata data appena possibile"

La nuova data sarà comunicata "prima possibile - spiega una nota - ma anche quest'anno si farà e sarà una grande occasione di incontro tra autori, editori e lettori. L'organizzazione sta lavorando con la passione di sempre all'edizione 2020, ma per poter continuare a essere un punto di riferimento di questa straordinaria comunità, il Salone del Libro deve prima di tutto garantire le condizioni di sicurezza e di salute del suo pubblico, dei suoi espositori e del personale che vi lavora.

In coordinamento con le istituzioni - prosegue il comunicato - l'organizzazione continua a lavorare e a monitorare attentamente l'evolversi della situazione in attesa delle disposizioni che verranno varate dopo il 3 aprile 2020, a scadenza del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri attualmente in vigore. Le nuove date verranno annunciate non appena sarà possibile una valutazione esaustiva degli scenari futuri".