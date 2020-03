Coronavirus, l'Italia che resiste: riapre il museo Egizio di Torino

Il Museo Egizio di Torino ha riaperto le porte lunedì 2 marzo, dopo una settimana di chiusura, la prima ed unica dalla Seconda guerra mondiale a oggi. Nel primo giorno di apertura, dopo i provvedimenti emessi per far fronte all'emergenza coronavirus, sono stati 453 visitatori molti meno rispetto i 2.000 di media. La settimana di chiusura ha causato una perdita netta di mezzo milione di euro e da qui al prossimo giungo si stima il 15% in meno di ricavi, ma il Museo Egizio reagisce chiamando a sé i visitatori lanciando il biglietto unico.

Il Museo Egizio: “Pronti ad accogliere il pubblico”

“Abbiamo sanificato i locali, siamo pronti ad accogliere pubblico e il museo si può visitare in assoluta sicurezza – fanno sapere dal Museo Egizio – Stiamo parlando di un'emergenza sanitaria, ne siamo tutti consapevoli, ma stiamo anche parlando di un'emergenza che sta colpendo gravemente il mondo cultura, soprattutto un museo come nostro che per 68% vive della bigliettazione - proseguono gli organizzatori aggiungendo - A tutto questo si resiste immergendosi nella cultura e facendosi contagiare dalla cultura, venite al Museo Egizio”.