Coronavirus, donna cinese insultata e picchiata a Torino da una coppia

Una 40enne cinese ha denunciato alla polizia di essere stata aggredita da una coppia in via Cernaia, nel centro storico di Torino. "Hai il virus, vattene", avrebbero detto i due alla donna prima di picchiarla. L'episodio è avvenuto il 20 febbraio, ed è stato ricostruito dall'edizione locale del quotidiano La Stampa. La 40enne, che dal 1997 vive nel capoluogo piemontese dove gestisce un bar, è stata medicata in ospedale. Nei giorni scorsi, in un quartiere periferico, una giovane coppia di cinesi era stata aggredita da un paio di ragazzi. (LIVE - FERMATO TRENO PER TORINO) Coronavirus: due vittime in Italia. 30 casi al Nord. DIRETTA LIVE