Foibe, feriti 3 agenti in scontri a Torino: tre arresti e una denuncia

Quest’oggi, in occasione del convegno “Fascismo-Colonialismo-Foibe”, organizzato presso il Campus Einaudi dell'Università di Torino in occasione del Giorno del ricordo delle foibe, si sono registrati scontri tra forze dell’ordine e antagonisti, quattro antagonisti sono stati fermati dalla Digos. I reati contestati ai soggetti (3 dei quali arrestati e uno denunciato) sono violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nel corso del parapiglia è stata danneggiata anche l’aula Borsellino, assegnata al Fuan, associazione studentesca vicina a Fratelli d’Italia che stava tenendo un volantinaggio di protesta contro l’evento. Un’auto della polizia è stata inoltre accerchiata e presa a calci. Tre poliziotti sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale. Gli studenti partecipanti all'evento del Campus, nel frattempo, stanno dando vita a un corteo. Uno degli slogan scanditi recita: “Fuori i fascisti e la polizia dall’università”.

Gli scontri

Il parapiglia è scattato quando un gruppo di antagonisti ha cercato di superare le forze dell'ordine, schierate sul posto per evitare scontri, e di raggiungere gli studenti del Fuan, giunti sul posto per protestare contro il convegno organizzato nell’aula D5 del Campus Einaudi. La polizia ha respinto i manifestanti e ha fermato e allontanato un giovane. I volantini distribuiti dai membri del gruppo vicino a Fratelli d’Italia riportavano il seguente testo: “La verità non si infoiba. Sino a quando l'Università organizzerà conferenze e dibattiti che insultano la memoria di migliaia di italiani barbaramente uccisi, noi saremo qui".

Il presidente del Fuan: “Nostre idee più forti di intimidazione mafiosa dei centri sociali”

Il presidente del Fuan, in merito agli scontri di quest’oggi, ha commentato: "Era già capitato in passato e non funzionerà nemmeno questa volta. Le nostre idee sono più forti di qualsiasi intimidazione mafiosa dei centri sociali. Continueremo le nostre attività in università per dimostrare a questi personaggi che non ci fanno paura. Ora però pretendiamo che l'Università prenda una posizione netta su questi atti gravissimi che continuano ad avvenire all'interno di uno spazio che dovrebbe servire per studiare e confrontarsi liberamente. Ora basta".

Il convegno

Il convegno all’interno del Campus Einaudi di Torino, dal tema "Fascismo-Colonialismo-Foibe - L'uso politico della memoria per la manipolazione delle verità storiche", si è avvalso della partecipazione dell'attore e scrittore Moni Ovadia e del giornalista Stojan Speti. Gli organizzatori dell’evento in corso nell’aula del rettorato di via Verdi, a cui partecipa una cinquantina di studenti, hanno spiegato che si tratta di “un momento di riflessione sui tragici avvenimenti del confine italo-jugoslavo e sulle contraddizioni emerse a seguito dell'introduzione della Giornata del Ricordo".

Data ultima modifica 13 febbraio 2020 ore 19:57