È il giorno della visita di Greta Thunberg (CHI E' - FOTOSTORIA) a Torino e il capoluogo piemontese si prepara ad accogliere la giovane attivista svedese, simbolo della lotta contro i cambiamenti climatici, che questo pomeriggio, alle 14:30, è attesa in piazza Castello per il presidio dei ragazzi di "Fridays for Future", il movimento ambientalista da lei fondato. In mattinata, sul balcone d’onore di Palazzo Civico è stato affisso uno striscione sul quale si legge la scritta "Welcome to Turin, Greta", su sfondo verde e con un mondo libero dall’inquinamento.

Il tweet della sindaca Appendino

A dare un simbolico benvenuto all’attivista, eletta dal 'Time' persona dell'anno per il 2019, è stata la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che sui propri profili social ha condiviso la foto dello striscione. La presenza di Greta Thunberg in città, scirve, rappresnta "un’ulteriore occasione per ribadire la centralità che l'emergenza climatica deve avere nel dibattito pubblico e politico. Mi auguro di vedere in piazza tutti i rappresentanti delle Istituzioni locali, come segno simbolico forte dell'unità in questa battaglia. Oggi è una giornata importante per Torino". Appendino ha annunciato che sarà presente questo pomeriggio in piazza Castello.