Continuano i disagi in Piemonte a causa del maltempo. "È gravissimo che l'energia elettrica nelle valli alpine e appenniniche, in particolare in diverse zone delle Alpi, dopo le nevicate dei giorni scorsi, non sia stata ancora ovunque ripristinata". Lo denuncia Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, spiegando che "problema non sono gli interventi post-emergenza", visto che l'Enel sta compiendo "sforzi con centinaia di uomini al lavoro sulle linee", ma "tutto quello che non è stato fatto prima, negli ultimi 10 anni". Secondo Bussone "le linee in montagna vanno interrate" e "il livello di ordinaria manutenzione è troppo basso". (IL LIVE BLOG)

Le dichiarazioni

"Nelle ultime ore - dice ancora il presidente - le hanno avuto bisogno di particolare assistenza, in particolare in Alta Langa e nelle Valli di Lanzo. È molto grave che i sindaci, con grande costante impegno e determinazione, siano stati costretti anche a dover portare loro concittadini in alberghi di paesi vicini, o almeno a valutarne la possibilità. Ho informato il ministro Demicheli e il Capo della protezione civile Angelo Borrelli. Come Uncem chiederò ai Prefetti di Cuneo e Torino un incontro con tutti i Sindaci e gli Amministratori, oltre che con Enel e Terna. Per chiarire responsabilità, anche con l'Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e per cercare di evitare che quanto successo possa ripetersi in occasione delle prossime nevicate".